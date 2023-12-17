Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его убеждению, у украинского ВПК высокие перспективы собственного производства с привлечением западных технологий.

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Насколько мощным является украинский ВПК

Совместное производство с Германией, Польшей или США на территории Украины и еще рядом стран мира является лишь одной из составляющих развития украинского ВПК. Оно, как закупка оружия и боеприпасов у третьих стран, нужно для того, чтобы выстоять во время полномасштабной войны.

Мы начинаем (развитие ВПК – 24 Канал) не с нуля. Украина всегда была среди лидеров на рынке оружия и техники, а плохое и не высокотехническое вооружение не покупают,

– убежден Маломуж.

Украина имеет хорошую базу для развития ракетостроения: от ракет небольшой дальности до стратегических, опыт в разработке у которых имеет КБ "Южное". Также украинский ОПК имел неплохие позиции в танкостроении, производстве беспилотников и некоторые наработки по средствам РЭБ.

Обратите внимание! Одним из самых больших военных контрактов Украины в 2010-х годах стала договоренность о поставках в Таиланд 49 танков Т-84 "Оплот" за 240 миллионов долларов. Контракт был исполнен в 2018 году, но в то же время на вооружении в украинской армии его количество измерялось единицами. Причина в том, что производитель не мог создавать новые машины без составляющих из России. В мае этого года Алексей Резников высказался за то, чтобы на вооружении украинской армии стояли именно танки "Оплот", которые, по убеждению тогдашнего министра, должны быть в первых рядах "танковой коалиции".

"Обеспеченные западными технологиями, мы быстро их осваиваем и вводим в строй. Даже исследовательские образцы танков, БТРов и БМП мы испытываем на фронте, что является наиболее эффективным испытанием. Поэтому у нас есть все перспективы собственного производства с западными технологиями", – отметил генерал.

Какие образцы украинского оружия проявили себя в войне