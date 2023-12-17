Про це 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. На його переконання, український ВПК має високі перспективи власного виробництва із залученням західних технологій.
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Наскільки потужним є український ВПК
Спільне виробництво з Німеччиною, Польщею чи США на території України та ще цілою низкою країн світу є лише однією зі складових розвитку українського ВПК. Воно, як і закупівля зброю та боєприпасів у третіх країн, потрібно для того, щоби вистояти під час повномасштабної війни.
Ми розпочинаємо (розвиток ВПК – 24 Канал) не з нуля. Україна завжди була серед лідерів на ринку зброї та техніки, а погане й не високотехнічне озброєння не купують",
– переконаний Маломуж.
Україна має гарну базу для розвитку ракетобудування: від ракет невеликої дальності і до стратегічних, досвід у розробки у яких має КБ "Південне". Також український ОПК мав непогані позиції в танкобудуванні, виробництві безпілотників і деякі напрацювання щодо засобів РЕБ.
"Забезпечені західними технологіями, ми швидко їх освоюємо і вводимо в стрій. Навіть дослідницькі зразки танків, БТРів та БМП ми випробовуємо на фронті, що є найбільш ефективним випробуванням. Тому у нас є всі перспективи власного виробництва із західними технологіями", зазначив генерал.
Які зразки української зброї проявили себе у війні
- В перший рік повномасштабної війни надзвичайно гучно про себе заявив береговий комплекс "Нептун", який зміг потопити головний корабель чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва".
- Також гарно показали себе на першому етапі війни українські протитанкові ракетні комплекси "Стугна", які вдалося евакуювати з виробництва в перші дні російського вторгнення, ще до того, як агресор поцілив у нього ракетами.
- Також Україна довела, що здатна на ефективне виробництво вітчизняних БпЛА. Прикладом цього можуть бути безпілотники Shark, які активно закуповують волонтери у виробника. Ці розвідувальні дрони здатні залітати в тил противника й корегувати ракети для HIMARS.