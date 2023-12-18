6 грудня Сенат США заблокував розгляд законопроєкту про виділення американським союзникам пакету допомоги, зокрема й Україні, через суперечку демократів і республіканців.
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Допомоги у 2023 році не ухвалять
Пізніше Сенат вирішив відкласти різдвяні канікули, аби таки розв'язати "камінь спотикання" між республіканцями і демократами і розблокувати голосування за допомогу Україні. У свою чергу Палата представників відмовилася продовжувати роботу.
Відомо, що 18 грудня сенатори знову зберуться, аби проголосувати за президентський законопроєкт. Лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер сподівався, що до цього часу вдасться досягнути якоїсь проміжної угоди щодо кордону з Мексикою.
Однак, як повідомляють ЗМІ, демократам і республіканцям досі не вдалося дійти консенсусу з цього питання.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат ще далекий від ухвалення рішення щодо пакета військової підтримки для України, Ізраїлю й Тайваню. Він вважає, що голосування за нього не відбудеться у цьому році. Пакет, ймовірно, ухвалять вже наступного.
Я розмовляв з людьми за столом переговорів з Білим домом п'ять днів тому… Ми навіть не наблизилися до угоди. Її буде укладено наступного року,
– заявив сенатор.
Раніше Джо Байден заявив, що він готовий піти на поступки щодо заходів на кордоні задля ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю.
У США майже не залишилося коштів для фінансування допомоги Україні
- Восени Байден вніс пропозицію щодо додаткового пакету фінансування союзників, зокрема України та Ізраїлю.
- Новий спікер Палати представників Майк Джонсон виступив за розділення допомоги Ізраїлю та Україні.
- У грудні адміністрація Байдена закликала Конгрес якомога швидше ухвалити спільний пакет допомоги, адже коштів для України майже не лишилося.
- У Байдена заявили, що США не зможуть постачати Україні зброю без ухвалення фінансування Конгресом.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба висловив упевненість, що допомогу для України точно ухвалять. Він не може сказати точно – станеться це до Різдва чи вже у січні 2024 року. Дипломат вказав на цікаву тенденцію. Американці більше не сперечаються через те, чи потрібно надавати Україні фінансування. Головна дискусія точиться навколо південного кордону.