Сенатори повернуться наступного тижня, щоб проголосувати за законопроєкт про додаткову підтримку нашої держави. Втім, наразі у США почали обговорювати інші проблеми. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Зміна пріоритету в США

За його словами, протягом останніх трьох тижнів було проаналізовано цікаву тенденцію того, як в США припинилася дискусія щодо допомоги Україні.

Натомість тривають розмови стосовно ситуації на південному кордоні Сполучених Штатів із Мексикою.

Є дискусія виключно про кордон між США і Мексикою. В пакеті йде Ізраїль, Україна і кордон. Я бачу, що 100% рішення буде, я бачу логіку процесу. Чи воно буде до Різдва, чи в січні – гарантувати не можу,

– розповів глава МЗС.

Втім, Кулеба запевняє, що нашій країні не потрібен план "Б". Очільник МЗС наголосив, що Україна матиме план "А" і все буде добре.

Що відомо про допомогу США Україні