До прикладу, Сенат США повідомив, що продовжить працювати наступного тижня, а отже – різдвяні канікули для політиків відкладаються. Проте республіканці такого непопулярного рішення не підтримують.

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Білий дім розкритикував республіканців

У Білому домі закликали Конгрес США відкласти святкові різдвяні канікули й ухвалити законопроєкти щодо безпеки кордонів, а також підтримати рішення щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Втім, республіканці вирішили не відклади відпочинок і поїхали з Вашингтона. Через це у Білому домі жорстко розкритикували республіканську Палату представників.

Зокрема, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що для республіканців "канікули важливіші" за розв'язання критичних проблем. До слова, "відпочинок" обох палат Конгресу США триватиме до 9 січня 2024 року. Бейтс додав, що "республіканці радше йдуть у відпустку, аніж виконують свою роботу".

Республіканці в Конгресі активно підривають наші інтереси національної безпеки – як усередині країни, так і в усьому світі. Тому що вони радше йдуть у відпустку, ніж виконують свою роботу,

– заявив Бейтс.

Представник Білого дому також наголосив, що Україна потребує допомоги США. Бейтс також дорікнув, що республіканці полюбляють дискутувати щодо боротьби з Іраном, але, вочевидь, з такими намірами Палати представників – "Іран також отримує "помилування", якщо на кону відпустка республіканців".

"І якщо Путін переможе в Україні, він буде на порозі НАТО й погрожуватиме союзникам Альянсу", – наголосив Бейтс.

Спікер палати представників відкинув звинувачення

Спікер Палати представників США Майкл Джонсон, якого обрали 25 жовтня, відкинув усі звинувачення та критику Білого дому. Ба більше, він почав звинувачувати Джо Байдена, а його речник Радж Шах заявив, що "усе блокується на столі" президента США.

Так, Джонсон у мережі Х написав, що від початку роботи на своїй посаді, він "послідовно" наголошував Білому дому та лідеру Сенату Чаку Шумеру, що США "мають першочергово захищати власні кордони, а вже потім – іншої країни".

Але чомусь адміністрація Байдена чекала цього тижня, щоб почати переговори з Конгресом щодо питання безпеки на кордоні. Хоча ця робота й повинна тривати, Палата не чекатиме, щоб поспіхом усе обговорювати та вирішувати,

– написав Джонсон.

Речник спікера Палати представників Радж Шах відкрито почав звинувачувати Байдена та Білий дім. Зокрема, республіканець заявив, що "Білому дому має бути соромно закликати Конгрес залишатися в місті". Шах стверджував, що Сенат і Білий дім нібито "нічого не підготували" у питанні міграційного законодавства, тому республіканці "мають повне право їхати у відпустку".