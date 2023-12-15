Сенаторы вернутся на следующей неделе, чтобы проголосовать за законопроект о дополнительной поддержке нашего государства. Впрочем, в США начали обсуждать другие проблемы. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Смена приоритета в США
По его словам, в течение последних трех недель была проанализирована интересная тенденция того, как в США прекратилась дискуссия о помощи Украине.
В то же время продолжаются разговоры о ситуации на южной границе Соединенных Штатов с Мексикой.
Есть дискуссия исключительно о границах между США и Мексикой. В пакете идет Израиль, Украина и граница. Я вижу, что 100% решение будет, я вижу логику процесса. Будет ли оно до Рождества, или в январе – гарантировать не могу,
– рассказал глава МИД.
Впрочем, Кулеба уверяет, что нашей стране не нужен план "Б". Глава МИД подчеркнул, что у Украины будет план "А" и все будет хорошо.
Что известно о помощи США Украине
- 14 декабря палата представителей США одобрила Акт об ассигнованиях на национальную оборону, предусматривающий рекордные 886 миллиардов долларов на 2024 год. Предварительно решение согласовал Конгресс. За оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против было 118.
- Впоследствии лидер большинства в Сенате Чак Шумер решил оставить членов в городе на следующей неделе, чтобы провести голосование по выделению помощи нашему государству. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение, которое касалось продолжения работы конгрессменов на неделю. В конечном итоге Сенат вернется к работе в понедельник.
- Впоследствии Белый дом раскритиковал республиканцев Палаты представителей, в связи с тем, что они без разрешения отправились на праздничные рождественские каникулы, не приняв решения о помощи Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон отверг все обвинения Белого дома. Он даже начал обвинять Джо Байдена, а его спикер Радж Шах заявил, что "все блокируется на столе" президента США.