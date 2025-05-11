Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала заявил, что "Коалиция желающих" сделала несколько важных шагов в поддержку Украины. Первое – возникла решительная инициатива в отношении России, которая стала переломным моментом.

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Какие опасности стоят перед Украиной

Раньше не было ультиматумов, тем более согласованных между Украиной, Европой и Соединенными Штатами. И вот теперь он возник: или прекращение огня, или усиление санкций и противодействие России.

Второе – сама повестка дня прекращения огня и ультиматума уже сформирована и навязана Украиной, Европой и США.

Европа сейчас создала коридор, в котором США не могут действовать иначе. Теперь эта ультимативная позиция навязывается России. Россия оказалась перед выбором, и Путин сейчас в ловушке. Четко и прямо: или переговоры, или война,

– отметил Олег Саакян.

Он добавил, что если Владимир Путин выбирает переговоры, ему придется согласиться на прекращение огня без всяких условий, хотя ранее он пытался "продать" это как уступку. Если же он откажется, включается другая логика: необходимо обратиться к США по поводу усиления санкций против России.



В этом согласованном сценарии Европа будет стимулировать США к решительным действиям против России и более активной военной поддержке Украины. В новой политической реальности, которую формирует команда Трампа, поддержка Украины также получает легитимность.



Путин переиграл. У него был шанс с Дональдом Трампом, где можно было что-то выторговать. Но сейчас Трамп уже не может сделать эти шаги из-за внутриполитических рисков,

– подчеркнул политолог.



Он также отметил, что Россия оказалась у разбитого корыта. Впрочем, и для Украины остаются определенные угрозы. Во-первых, Россия может прибегнуть к эскалации: наступательным действиям, массированным обстрелам украинских городов, атакам на гражданскую инфраструктуру.

Важно! Дмитрий Медведев возмутился тем, что вместо "мирных" переговоров в Киеве лидеры Запада пригрозили России новыми санкциями за отказ от 30-дневного перемирия. Дмитрий Песков заявил, что Россию не пугают новые санкции, мол, Москва к ним привыкла и умеет минимизировать последствия.



Во-вторых, существует риск, что команда Трампа будет настаивать на двусторонних прямых переговорах между Украиной и Россией без гарантий со стороны третьих сторон. В таком случае Украина окажется в ситуации, когда снова возникнут сомнения относительно того, кто именно не стремится к прекращению войны. Это превратит переговоры в имитацию, а боевые действия будут продолжаться.



Третья возможная ловушка заключается в том, что Россия "соглашается на перемирие", но впоследствии обвиняет Украину в его срыве, а Соединенные Штаты не решаются четко признать, что именно Россия нарушила договоренности. В таком случае возможен кризис в рамках трансатлантической коалиции: Европа настаивает на санкциях, а США могут снова заявить, что следует разобраться, кто именно сорвал перемирие.