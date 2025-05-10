Келлог напомнил, что война в Украине является крупнейшей со времен Второй мировой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Кита Келлога в X.

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Кэллог отреагировал на требование "коалиции желающих" начать полное прекращение огня

Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения крупнейшей и самой длинной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как президент США неоднократно говорил, прекратите убийства – сейчас,

– написал Келлог.

Если же Россия на перемирие не пойдет, США и Европа усилит давление на Россию и вооруженную поддержку Украины.

Полное прекращение огня 12 мая

По итогам встречи "коалиции желающих" в Киеве партнеры объявили об инициативе начать полное прекращение огня с 12 мая без всяких условий минимум на 30 дней. Всеобъемлющее перемирие касается и суши, и воздуха, и моря.

В заседании приняли участие представители 35 стран, в частности Украины.

Лично в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Перед и после заседания его участники провели телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В случае отказа России от перемирия США и Европа введут в действие координированный пакет санкций, а вооруженная поддержка Украины усилится.