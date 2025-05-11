Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу заявив, що "Коаліція охочих" зробила кілька важливих кроків на підтримку України. Перше – виникла рішуча ініціатива стосовно Росії, яка стала переломним моментом.

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Які небезпеки постають перед Україною

Раніше не було ультиматумів, тим паче узгоджених між Україною, Європою та Сполученими Штатами. І ось тепер він виник: або припинення вогню, або посилення санкцій і протидія Росії.

Друге – сам порядок денний припинення вогню та ультиматуму вже сформовано і нав’язано Україною, Європою та США.

Європа наразі створила коридор, у якому США не можуть діяти інакше. Тепер ця ультимативна позиція нав'язується Росії. Росія опинилася перед вибором, і Путін зараз у пастці. Чітко і прямо: або переговори, або війна,

– зазначив Олег Саакян.

Він додав, що якщо Владімір Путін обирає переговори, йому доведеться погодитися на припинення вогню без жодних умов, хоча раніше він намагався "продати" це як поступку. Якщо ж він відмовиться, включається інша логіка: необхідно звернутися до США щодо посилення санкцій проти Росії.



У цьому погодженому сценарії Європа стимулюватиме США до рішучих дій проти Росії та активнішої військової підтримки України. У новій політичній реальності, яку формує команда Трампа, підтримка України також отримує легітимність.



Путін переграв. У нього був шанс із Дональдом Трампом, де можна було щось виторгувати. Але зараз Трамп уже не може зробити ці кроки через внутрішньополітичні ризики,

– наголосив політолог.



Він також зазначив, що Росія опинилася біля розбитого корита. Втім, і для України залишаються певні загрози. По-перше, Росія може вдатися до ескалації: наступальних дій, масованих обстрілів українських міст, атак на цивільну інфраструктуру.

Важливо! Дмітрій Медведєв обурився тим, що замість "мирних" переговорів у Києві лідери Заходу пригрозили Росії новими санкціями за відмову від 30-денного перемир'я. Дмітрій Пєсков заявив, що Росію не лякають нові санкції, мовляв, Москва до них звикла і вміє мінімізувати наслідки.



По-друге, існує ризик, що команда Трампа наполягатиме на двосторонніх прямих переговорах між Україною та Росією без гарантій з боку третіх сторін. У такому разі Україна опиниться в ситуації, коли знову виникнуть сумніви щодо того, хто саме не прагне припинення війни. Це перетворить переговори на імітацію, а бойові дії триватимуть.



Третя можлива пастка полягає в тому, що Росія "погоджується на перемир'я", але згодом звинувачує Україну в його зриві, а Сполучені Штати не наважуються чітко визнати, що саме Росія порушила домовленості. У такому випадку можлива криза в межах трансатлантичної коаліції: Європа наполягає на санкціях, а США можуть знову заявити, що слід розібратися, хто саме зірвав перемир'я.