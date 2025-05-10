Столицу Украины посетили новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.

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Что известно о визите европейских лидеров в Киев

Лидеры четырех стран выступили с совместным призывом к России согласиться на 30-дневное прекращение огня. Они также заверили в увеличении поддержки Украины.

Они заявили, что прибыли в Киев, чтобы "выразить солидарность с Украиной против варварского и незаконного полномасштабного вторжения России".

Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире,

– говорится в совместном заявлении.

Лидеры стран отметили, что "подтверждают поддержку призывов президента Трампа к заключению мирного соглашения и призывают Россию прекратить блокирование усилий, направленных на достижение устойчивого мира".

Они добавили, что готовы поддержать мирные переговоры как можно скорее, обсудить технические детали прекращения огня и подготовку к заключению полноценного мирного соглашения.

Европейские лидеры, в частности, встретились с Владимиром Зеленским. Они приняли участие в церемонии возложения лампадок к мемориалу погибших защитников Украины в российско-украинской войне.