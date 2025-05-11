Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

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Последствия атаки по Киевской области

Утром 11 мая во время атаки дронов в области работали силы ПВО. Известно, что есть сбитые вражеские цели.

В ОВА указывают, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

У Броварском районе в результате атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил острую реакцию на стресс и находится в шоковом состоянии. Всю необходимую медицинскую помощь оказывают на месте.

Известно, что поврежден дачный дом. Также 5 частных домов повреждены в Обуховском районе.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия российской атаки.

Напомним, что утром вражеские силы атаковали и столицу. Там по воздушным целям противника работали силы противовоздушной обороны.