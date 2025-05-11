Важно, что пуски "Шахедов" состоялись едва ли не сразу после ночного выступления Путина. В нем диктатор отверг перемирие на 30 дней, за которое выступают США, Европа и Украина. Путин предложил договариваться о "новых перемириях" и не продлил трехдневное "прекращение огня".

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Где летят "Шахеды" ночью 11 мая

03:00, 11 мая Где сейчас тревога в Украине: интерактивная карта

02:55, 11 мая ВС о движении "Шахедов" БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.

БпЛА на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс северный.



02:50, 11 мая Сообщества мониторинга за воздушным пространством Украины сообщают, что россияне могли запустить БпЛА с 5 направлений.

02:40, 11 мая ВС подтвердили пуски "Шахедов". Угроза есть для Запорожской области.