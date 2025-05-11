Уночі 11 травня Росія знову атакує Україну "Шахедами". Кілька днів ворог не запускав дрони через нібито "перемир'я на 9 травня". Та хоча дрони та ракети не летіли, окупанти вели бої на фронті й обстрілювали прикордоння.