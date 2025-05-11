Важливо, що пуски "Шахедів" відбулися чи не одразу після нічного виступу Путіна. В ньому диктатор відкинув перемир'я на 30 днів, за яке виступають США, Європа й Україна. Путін запропонував домовлятися про "нові перемир'я" і не продовжив триденне "припинення вогню".

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Де летять "Шахеди" уночі 11 травня

03:00, 11 травня

Де зараз тривога в Україні: інтерактивна карта

02:55, 11 травня

ПС про рух "Шахедів"

  • БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний.
02:50, 11 травня

Спільноти моніторингу за повітряним простором України повідомляють, що росіяни могли запустити БпЛА з 5 напрямків.

02:40, 11 травня

ПС підтвердили пуски "Шахедів". Загроза є для Запорізької області.

02:30, 11 травня

Моніторингові канали писали про можливі пуски "Шахедів".