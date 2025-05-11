Ба більше, він пропонує почати їх вже 15 травня та у Стамбулі, де обірвалася попередня спроба у 2022 році. 24 Канал пише, що саме сказав Путін.

Трохи раніше Путін готовий розпочати мирні переговори без попередніх умов, – МЗС Китаю

Заява Путіна про мирні переговори: основні тези

Серед ночі 11 травня Владімір Путін вирішив виступити із заявою "за підсумками святкувань" так званого "Дня Перемоги".

Заяву довго чекали журналісти, адже Путін прийшов мало не на 2 години пізніше заявленого часу. А коли прийшов, то більшість часу присвятив звинуваченням у бік України.

А проте після цього він несподівано заявив, що пропонує Україні "без попередніх умов" відновити прямі переговори. І навіть назвав місце та дату – 15 травня у Стамбулі, Туреччина.

При цьому Путін сказав: "Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я". І що тепер "м'яч на боці України".

Також у своїй заяві Путін багато нарікав, що попередні спроби організувати перемир'я були невдалими, і звинувачував, звісно, українську сторону. А проте відомо, що саме російські війська не зупиняли свою наземну активність та продовжували наступати майже на всіх ділянках фронту.