Инспекцию проводили в одной из воинских частей. В мероприятии приняли участие: Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины, представители ВСУ, представители отдела оборонного сотрудничества Посольства США.

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Как проходила проверка

Украинские и американские инспекторы проверили вооружение и имущество, которые Силы обороны получили от партнеров из США. Они проинспектировали серийные номера, техническое состояние и условия надлежащего хранения, в частности, безопасность и охрану.

Военная помощь для ВСУ от США / Фото Минобороны

В сообщении Минобороны отмечают, что в ходе совместной инспекции замечаний со стороны представителей США не было.

В ведомстве также отметили, что подобные совместные инспекции будут продолжены. Сейчас обрабатывают полученную во время проверки информацию. Эту инспекцию прокомментировал заместитель министра обороны Рустема Умерова Юрий Джигир.

Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами,

– сказал он.

К слову, Минобороны Украины согласовало с США план совместных проверок на первое полугодие 2024 года 14 декабря прошлого года.

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