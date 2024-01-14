В частности, говорится об артиллерийских снарядах, необходимых нашему государству для ведения боевых действий. Об этом в эфире национального марафона рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает 24 Канал.

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Артснаряды сейчас производить самое сложное

Камышин подчеркнул, что тяжелее всего у Украины с партнерами идет производство артиллерийских боеприпасов. Это ведь дефицитная позиция глобально в мире.

Компоненты для ее производства, а именно взрывчатое вещество и пыль являются дефицитными позициями в мире,

– подчеркнул он.

Глава Минстратегпрома подчеркнул, что говорится о дефиците этих составляющих не только в Украине, но и в ЕС и США.

Сколько украинских компаний работает на оборонную промышленность

Кроме того, Камышин отметил, что на сегодня более 500 украинских компаний работают на отечественную "оборонку".

"Из них 400 компаний – это частный сектор, 100 – государственные. Из государственного сектора большинство предприятий – это предприятия "Укроборонпрома"", – подчеркнул министр.

Он также пояснил, что увеличение компаний на рынке является положительной тенденцией, потому что растет конкуренция, а цена снижается. В качестве примера он привел производство 82 мины, ведь за девять месяцев 2023 года цена этого оружия снизилась вдвое.

По словам Камышина, это произошло потому, что новые компании присоединились к производству, благодаря чему и уменьшились цена.

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