Зокрема, мовиться про артилерійські снаряди, які необхідні нашій державі для ведення бойових дій. Про це в ефірі національного марафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає 24 Канал.

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Камишін наголосив, що найважче в України з партнерами йде виробництво артилерійських боєприпасів. Адже це дефіцитна позиція глобально у світі.

Компоненти для її виробництва, а саме вибухова речовина та порох, є дефіцитними позиціями у світі,

– наголосив він.

Очільник Мінстратегпрому підкреслив, що мовиться про дефіцит цих складових не лише в Україні, але й у ЄС та США.

Скільки українських компаній працює на оборонну промисловість

Крім того, Камишін зауважив, що станом на сьогодні понад 500 українських компаній працюють на вітчизняну "оборонку".

"З них 400 компаній – це приватний сектор, 100 – державні. З державного сектору більшість підприємств – це підприємства "Укроборонпрому"", – наголосив міністр.

Він також пояснив, що збільшення компаній на ринку є позитивною тенденцією, бо росте конкуренція, а ціна зменшується. Як приклад, він навів виробництво 82 міни, адже за дев'ять місяців 2023 року ціна цієї зброї знизилася вдвічі.

За словами Камишіна, це відбулося, тому, що нові компанії долучилися до виробництва, завдяки чому і зменшилися ціна.

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