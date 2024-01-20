Представители Украины и США впервые совместно проинспектировали оружие, предоставленное ВСУ. В Минобороны Украины сообщили, что нареканий со стороны партнеров не было, а такие совместные инспекции будут проходить систематически.

Смотрите также Бундестаг не одобрил передачу Украине ракет Taurus: почему не стоит разгонять измену

Что говорят в Taurus Systems о возможном сотрудничестве с Украиной

Мы можем в кратчайшие сроки приступить к новому производству Taurus, интеграции платформы и капитальному ремонту существующего склада. Предпосылкой для этого является заказ от клиента,

– высказался Йоахим Кнопф, управляющий директор Taurus Systems GmbH.

В комментариях к его сообщению в соцсети Х пользователи размещают фото быка в сине-желтых цветах и силуэт ракеты на фоне созвездия Тельца, ведь Taurus – это "бык" на немецком.

Ранее в Бундестаге говорили, что произвести достаточно ракет невозможно

Таким образом в Taurus Systems ответили депутату Бундестага от правящей партии Иоганнесу Арльту. Ранее он объяснил, что страна имеет ограниченное количество таких ракет, а нарастить производство Taurus пока невозможно.

Также Арльт сослался на обязанности Германии перед НАТО, мол, разумнее не передавать Украине это оружие.

Выходом из ситуации он назвал необходимость наращивания производства оружия и боеприпасов, чтобы хватило всем – и Украине, и Германии.

Смотрите также Начнут не с Сувалкского коридора: немецкое СМИ проанализировало сценарии нападения России на НАТО

Почему Украине нужны ракеты Taurus