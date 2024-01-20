Представители Украины и США впервые совместно проинспектировали оружие, предоставленное ВСУ. В Минобороны Украины сообщили, что нареканий со стороны партнеров не было, а такие совместные инспекции будут проходить систематически.
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Что говорят в Taurus Systems о возможном сотрудничестве с Украиной
Мы можем в кратчайшие сроки приступить к новому производству Taurus, интеграции платформы и капитальному ремонту существующего склада. Предпосылкой для этого является заказ от клиента,
– высказался Йоахим Кнопф, управляющий директор Taurus Systems GmbH.
В комментариях к его сообщению в соцсети Х пользователи размещают фото быка в сине-желтых цветах и силуэт ракеты на фоне созвездия Тельца, ведь Taurus – это "бык" на немецком.
Ранее в Бундестаге говорили, что произвести достаточно ракет невозможно
Таким образом в Taurus Systems ответили депутату Бундестага от правящей партии Иоганнесу Арльту. Ранее он объяснил, что страна имеет ограниченное количество таких ракет, а нарастить производство Taurus пока невозможно.
Также Арльт сослался на обязанности Германии перед НАТО, мол, разумнее не передавать Украине это оружие.
Выходом из ситуации он назвал необходимость наращивания производства оружия и боеприпасов, чтобы хватило всем – и Украине, и Германии.
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Почему Украине нужны ракеты Taurus
- Экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес считает, что немецкое оружие поможет уничтожить штабы россиян и разрушит их логистику.
- "Каждый квадратный метр оккупированной Россией Украины находится в пределах досягаемости атаки Taurus, и если бы они были предоставлены, не было бы безопасного места для запуска российских беспилотников, артиллерийской логистики, чего-либо в Крыму или других частях оккупированной Россией Украины", – пояснил он.
- Чуть раньше Годжес говорил, что получение Украиной Taurus не будет означать конец Крымского моста, потому что следует применить комбинацию оружия. Одна – две ракеты не смогут уничтожить столь большую конструкцию, как Крымский мост.
- Немецкие оппозиционеры убеждены, что Taurus способны разрушить Крымский мост, и критикуют Шольца за промедление.
- Россияне сильно переживают из-за возможного получения немецких ракет Украиной. Ведь, как призналась пропагандистка Ольга Скабеева, "Таурусы" вполне спокойно долетают до Крыма.