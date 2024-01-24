Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что там сложная система. Ракета сама создает помехи.
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"Её почти невозможно перехватить. Ей и ракета ADM-160 не надо. Поэтому нам так важно именно Taurus и получить", – подчеркнул Свитан.
Что известно об ADM-160ADM-160 – это гибрид между ракетой и дроном, который запускают с самолетов. Фактически это "приманка", чтобы нагрузить вражескую ПВО. За этой ракетой летят ударные ракеты – например, Storm Shadow или SCALP-EG. ADM-160 прикрывает их, создавая препятствия для врага.
Это оружие имеет несколько систем управления – инерциальную, лётчиком и по GPS-навигации. Там есть система Stealth. Благодаря этому ракета малозаметна.
Небольшая эффективная площадь рассеяния – как у воробья. Её почти не видно на локаторах,
– подчеркнул лётчик-инструктор.
Ракеты Taurus для ВСУ
- Германия пока не передает Украине свои дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это оружие нужно не для нападения на Москву. У этих ракет другая задача – уничтожать российскую военную инфраструктуру на временно оккупированной территории Украины. Кулеба надеется, что в конце концов удастся убедить Германию. Переговоры продолжаются.
- Депутат Бундестага заявил, что у Германии ограничено количество таких ракет. А нарастить их производство почти невозможно. Мол, это оружие Украине лучше не передавать.
- Однако компания-производитель Taurus заявила, что они могут начать новое производство ракет в кратчайшие сроки.
- Российские пропагандисты тем временем паникуют насчёт возможной передачи Taurus для ВСУ. Ольга Скабеева заявила, что это якобы "красная линия", о которой неудобно говорить. Мол, если её переступят – россиянам "терять нечего".