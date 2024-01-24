Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что там сложная система. Ракета сама создает помехи.

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"Её почти невозможно перехватить. Ей и ракета ADM-160 не надо. Поэтому нам так важно именно Taurus и получить", – подчеркнул Свитан.

Что известно об ADM-160 ADM-160 – это гибрид между ракетой и дроном, который запускают с самолетов. Фактически это "приманка", чтобы нагрузить вражескую ПВО. За этой ракетой летят ударные ракеты – например, Storm Shadow или SCALP-EG. ADM-160 прикрывает их, создавая препятствия для врага.

Это оружие имеет несколько систем управления – инерциальную, лётчиком и по GPS-навигации. Там есть система Stealth. Благодаря этому ракета малозаметна.

Небольшая эффективная площадь рассеяния – как у воробья. Её почти не видно на локаторах,

– подчеркнул лётчик-инструктор.

Ракеты Taurus для ВСУ