О блокировании помощи правительством Орбана рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Венгрия блокирует помощь

Маргус Цахкна согласился, что Венгрия действительно блокирует значительную часть решений Евросоюза.

Да, Венгрия многое блокирует, и главное для нас сейчас – это Европейский фонд мира. Очень важно, что мы в ЕС решили использовать сверхприбыли от замороженных российских активов через Европейский фонд мира, но сейчас Венгрия это блокирует,

– объяснил эстонский министр.

В то же время политик считает, что существуют рычаги влияния на Венгрию и Евросоюз может изменить эту ситуацию.

Я думаю, мы должны решить это так же, как мы делали раньше, во время "зеленого света" для расширения ЕС, выделение 5 дополнительных миллиардов евро в ЕФМ, а также 50 миллиардов евро в рамках Ukrainian Facility. Поэтому Венгрия находится под большим давлением. Я видел это сегодня потому, что большинство из нас хочет этого,

– рассказал Цахкна в интервью.

Обратите внимание! Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что дискуссии и необходимые решения в ЕС блокируются только одной страной. Литовский министр говорит, что такие действия надо рассматривать как системный подход препятствования усилиям ЕС играть значимую роль как внешнеполитический игрок.

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