Про блокування допомоги урядом Орбана розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Угорщина блокує допомогу

Маргус Цахкна погодився, що Угорщина дійсно блокує значну частину рішень Євросоюзу.

Так, Угорщина багато чого блокує, і головне для нас зараз – це Європейський фонд миру. Дуже важливо, що ми в ЄС вирішили використовувати надприбутки від заморожених російських активів через Європейський фонд миру, але зараз Угорщина це блокує,

– пояснив естонський міністр.

Водночас політик вважає, що існують важелі впливу на Угорщину і Євросоюз може змінити цю ситуацію.

Я думаю, ми повинні вирішити це так само, як ми робили раніше, під час "зеленого світла" для розширення ЄС, виділення 5 додаткових мільярдів євро до ЄФМ, а також 50 мільярдів євро в рамках Ukrainian Facility. Тому Угорщина перебуває під великим тиском. Я бачив це сьогодні тому, що більшість з нас хоче цього,

– розповів Цахкна в інтерв'ю.

Зверніть увагу! Раніше очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що дискусії та необхідні рішення в ЄС блокуються лише однією країною. Литовський міністр каже, що такі дії треба розглядати як системний підхід перешкоджання зусиллям ЄС відігравати значущу роль як зовнішньополітичний гравець.

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