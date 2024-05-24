Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО. За його словами, її війська вже показали себе в Україні та виявились недостатньо сильними для швидкої перемоги.

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Росія не зможе "проковтнути" Захід

Орбан заявив, що російські військові ведуть серйозну і важку війну з українцями.

Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили,

– зазначив він.

Орбан розуміє, що військовий потенціал країн НАТО перевищує потенціал України, тому вважає малоймовірним, що Росія зможе напасти на члена Альянсу. Орбан зазначив, що він не вважає логічним, що Росія, "яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ".

Водночас Віктор Орбан пояснив, що заяви про можливий напад Росії на НАТО він розглядає як шлях для більшого залучення Заходу у війну.

Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі і Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: підготовка до вступу Європи у війну,

– сказав він.

Крім цього, угорський прем'єр вважає за потрібне посилювати армію Угорщини, бо "існування армії не призводить до війни", але їхня відсутність – так.

Зеленський поговорив з Орбаном по телефону