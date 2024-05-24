Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия вряд ли нападет на кого-то из членов НАТО. По его словам, ее войска уже показали себя в Украине и оказались недостаточно сильными для быстрой победы.

Смотрите также Когда люди вернутся на Луну: что известно об амбициозной миссии NASA "Артемида"

Россия не сможет "проглотить" Запад

Орбан заявил, что российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами.

Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали,

– отметил он.

Орбан понимает, что военный потенциал стран НАТО превышает потенциал Украины, поэтому считает маловероятным, что Россия сможет напасть на члена Альянса. Орбан отметил, что он не считает логичным, что Россия, "которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир".

В то же время Виктор Орбан объяснил, что заявления о возможном нападении России на НАТО он рассматривает как путь для большего вовлечения Запада в войну.

То, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, сейчас больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своеобразной подготовкой к возможному прямому военному конфликту, мы смело это можем назвать: подготовка к вступлению Европы в войну,

– сказал он.

Кроме этого, венгерский премьер считает нужным усиливать армию Венгрии, потому что "существование армии не приводит к войне", но их отсутствие – да.

Зеленский поговорил с Орбаном по телефону