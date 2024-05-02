Известно, что приглашение на мероприятие прислали более 160 государствам мира. Москву же решили не звать. Хотя в Швейцарии неоднократно заявляли о готовности принять на саммите Россию.

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Россию привлекут к дискуссии о мире

В то же время в самом Кремле негативно восприняли тот факт, что Берн решил организовать саммит по украинской формуле мира. В частности, глава МИД России назвал Швейцарию "враждебным государством", которое перестало быть нейтральной стороной. В Москве отметили, что не будут участвовать в саммите даже, если получат приглашение.

Впрочем, в МИД Швейцарии подчеркнули, что Россия в любом случае должна быть привлечена к мирному процессу, который без нее является "немыслимым".

Что предусматривает саммит

В МИД объяснили, что саммит будет представлять собой дискуссию вокруг украинской формулы мира и других мирных предложениях, которые соответствуют Уставу ООН и принципам международного права.

В ведомстве отметили, что цель Глобального саммита – запустить мирный процесс и для этого:

обеспечить платформу для диалога о путях к миру в Украине;

способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

совместно определите дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу;

привлечь широкий круг государств в дискуссию.

Почему Россию не пригласили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба четко ответил, почему первый Саммит мира состоится без России. Дипломат признал, что для завершения войны требуется участие обеих сторон конфликта.

Впрочем, по словам министра, опыт "общения" с Россией показал, что любые переговоры с ней не имеют смысла. Более 200 раундов переговоров в разных форматах Киев и Москва провели с 2014 по 2022 год. Впрочем, весь разговор, в конце концов, закончился полномасштабным вторжением.

Чтобы заставить Россию добросовестно выполнять соглашения и обещания, необходим или успех на фронте, или давление со стороны коалиции цивилизованных государств.

Именно для создания такой коалиции будет созван первый Саммит мира. И именно поэтому на нем не будет Россия.

В то же время Кулеба заявил, что уже после первого саммита может состояться общение с Россией, и она станет участницей мирных переговоров.

Ранее президент Зеленский объяснял, в каком формате будет происходить "контакт" со страной – агрессором.