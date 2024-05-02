Сейчас украинские защитники находятся в обороне. Американский генерал сказал, смогут ли они перехватить инициативу.

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Возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году

По мнению Ходжеса, главная задача для Украины на этот год – это предотвратить большой прорыв России, а также выиграть время для усиления ВСУ, улучшения защиты городов и повышения уровня оборонной промышленности.

Кроме того, нашей стране надо оттянуть время, чтобы Запад сумел предоставить всю необходимую помощь.

Также Ходжес выразил надежду, что дроновые атаки и в дальнейшем будут уменьшать экономический и военный потенциал России

Именно в плане такой косвенной войны перехват инициативы украинцами вполне реален, считает генерал.

В то же время, по его словам, пока Украина не готова к масштабному контрнаступлению. Впрочем, Ходжес признал, что в истории много примеров, когда одной стороне начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.

Генерал заметил, что ни США, ни кто-то другой не должен толкать Украину делать что-то, пока она не решит, что она готова это сделать.

У Украины есть план