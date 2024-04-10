По словам президента, нашему государству нужно оружие. Именно это позволит нашим защитникам контратаковать и вернуть наши оккупированные города и села.

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Зеленский сказал о плане контрнаступления Украины

Президент Украины в интервью журналистам Bild заверил, что наше государство все еще может победить Россию в войне и вернуть все территории обратно. Однако для этого украинской армии нужно современное оружие.

Да, в России больше людей, больше оружия. Но Запад имеет современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии,

– отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сосредоточенность Украины на увеличении производства и получении лицензий от партнеров предоставит приоритет "не в количестве людей, а в качестве оружия".

Обсуждая украинское контрнаступление, он подтвердил существование стратегического плана у нашего государства и отметил потребность страны в вооружении, в том числе при поддержке США.

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