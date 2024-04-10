За словами президента, нашій державі потрібна зброя. Саме це дозволить нашим захисникам контратакувати та повернути наші окуповані міста і села.

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Зеленський сказав про план контрнаступу України

Президент України в інтерв'ю журналістам Bild запевнив, що наша держава все ще може перемогти Росію у війні та повернути всі території назад. Однак для цього українській армії потрібна сучасна зброя.

Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології,

– зауважив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що зосередженість України на збільшенні виробництва та отриманні ліцензій від партнерів надасть пріоритет "не в кількості людей, а в якості зброї".

Обговорюючи український контрнаступ, він підтвердив існування стратегічного плану у нашої держави і наголосив на потребі країни в озброєнні, в тому числі за підтримки США.

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