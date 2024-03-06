Таку думку в ефірі телемарафону висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Наразі перед Силами оборони стоїть декілька завдань, щоб майбутній наступ був успішним.

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Ситуація на фронті

Олександр Павлюк розповів, що ситуація наразі складна, але контрольована. Окупанти зараз роблять все, щоб захопити якнайбільше земель до виборів президента в Росії. Командувач додав, що росіяни кидають на штурм все, що можливо і неможливо.

Павлюк зазначає, що кидають у бій щойно мобілізованих – навіть тих, хто без підготовки і прийшов на фронт тиждень або два тому. Водночас ЗСУ намагаються перехопити ініціативу і у майбутньому провести контрнаступ.

Наша задача – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується,

– зазначив Павлюк.

За словами командувача Сухопутних військ, наразі залишилось кілька гарячих точок – це Авдіївський напрямок, напрямок Часового Яру та Тернів і бік Лиману. Там щоденно проходять важкі бої, однак ЗСУ тримаються впевнено і завдають ворогу втрат.

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