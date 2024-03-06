Таку думку в ефірі телемарафону висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Наразі перед Силами оборони стоїть декілька завдань, щоб майбутній наступ був успішним.
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Ситуація на фронті
Олександр Павлюк розповів, що ситуація наразі складна, але контрольована. Окупанти зараз роблять все, щоб захопити якнайбільше земель до виборів президента в Росії. Командувач додав, що росіяни кидають на штурм все, що можливо і неможливо.
Павлюк зазначає, що кидають у бій щойно мобілізованих – навіть тих, хто без підготовки і прийшов на фронт тиждень або два тому. Водночас ЗСУ намагаються перехопити ініціативу і у майбутньому провести контрнаступ.
Наша задача – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується,
– зазначив Павлюк.
За словами командувача Сухопутних військ, наразі залишилось кілька гарячих точок – це Авдіївський напрямок, напрямок Часового Яру та Тернів і бік Лиману. Там щоденно проходять важкі бої, однак ЗСУ тримаються впевнено і завдають ворогу втрат.
Інші заяви щодо контрнаступу
- Під час пресконференції Володимир Зеленський розповів, що зараз у росіян є дуже суттєва перевага в озброєнні, що ускладнює просування українських військових. Співвідношення інтенсивності артилерії біля Куп'янська минулого року було 1 до 12, зараз – 1 до 7. Коли співвідношення стане хоча б 1 до 3, то ЗСУ зможуть відтіснити росіян.
- Водночас президент України додав, що керівництво має чіткий план щодо контрнаступу на цей рік – однак деталей не буде. Єдине, що зауважив Зеленський, так це те, що він пов'язаний зі зміною військового командування.
- Голова ГУР Кирило Буданов стверджував, що для контрнаступу ЗСУ потрібні передумови. За його словами, якщо Україна матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону у цьому році, то зможе перейти в контрнаступ у 2025-му.