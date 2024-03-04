Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 26 лютого по 3 березня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу На Бахмутському напрямку у межах села Іванівське йдуть жорсткі бої, – ЗСУ

Росіяни тиснуть в районі Авдіївки

Протягом тижня найбільш запеклі бої на Авдіївському напрямку розгорталися в районі населених пунктів Бердичі, Степове, Орлівка, Тоненьке та Сєверне. Ворог продовжує активне ведення штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Крім того, окупанти продовжують завдавати десятки ударів керованими авіабомбами як в районі лінії зіткнення, так і по прифронтових територіях. Водночас росіяни продовжують зазнавати втрат в авіації.

26 лютого росіяни окупували села Степове та Сєверне і продовжили тиснути далі. Чи не найінтенсивніше росіяни намагаються прорватися у село Бердичі – там окупанти застосовують бронетехніку, яку нищать наші воїни. Усі спроби прорватися у село завершуються для ворога невдало, але це можливо лише завдяки колосальним зусиллям наших бійців.

Натомість росіяни прорвались в Орлівку та протягом тижня просунулись у цьому населеному пункті, але повністю не контролюють його. Також ворог тисне на Тоненьке у прагненні прорватись і туди.

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на початок тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Запеклі бої в районі Мар'їнки

На Мар'їнському напрямку ворог також не полишає спроб наступати. Основні напрямки ворожих штурмів:

Мар'їнка – Красногорівка;

Мар'їнка – Георгіївка;

Мар'їнка – Побєда;

Солодке – Новомихайлівка;

Солодке – Водяне.

На початку тижня ворог просунувся в напрямку Красногорівки, а також поблизу Невельського. У напрямку Георгіївки окупанти також продовжують наступати та мали там успіх. Схожа ситуація і в районі раніше окупованого села Побєда.

3 березня росіянам також вдалося просунутися у напрямку до Новомихайлівки.



Ситуація на Мар'їнському напрямку на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Актуальна карта бойових дії на Мар'їнському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни й далі штурмують Іванівське

Складною залишається ситуація і на Бахмутському напрямку. Там ворог не полишає намірів прорватися до Часового Яру по лінії Богданівка – Іванівське. В останньому протягом минулого тижня тривали запеклі бої. На жаль, під кінець тижня окупанти змогли просунутися, частково захопивши населений пункт.



Ситуація на Бахмутському напрямку на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Як змінилася лінія фронту в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Водночас з активними спробами наступів та штурмів на різних напрямках фронту, окупанти продовжують масовані обстріли прифронтових територій Донецької області з різноманітного озброєння. Росіяни застосовують керовані авіабомби, балістичні ракети, реактивні системи залпового вогню, артилерію і дрони-камікадзе. Наприклад, 3 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по Покровську, а керованою авіабомбою – по центру міста Курахове.

Росіян відкинуто біля Табаївки

Зараз наші воїни вимушені боротися в умовах нестачі озброєння через те, що іноземна допомога затягується – питання нашої боротьби для декого стає політичною грою.

У таких умовах нашим воїнам доводиться руйнувати плани ворога захопити Бердичі, дійти до Часового Яру чи просунутися у напрямку інших міст Донеччини, аж надто Слов'янська та Краматорська.

І навіть в умовах запеклих боїв, наші воїни не лише міцно тримають оборону, але й просуваються. 1 березня стало відомо, що нашим захисникам вдалося відкинути ворога з позицій в районі села Табаївка, що на Харківщині. Село ще в основному під контролем росіян, проте втрата позицій на північ від нього може бути надто загрозливою для ворога.

Варто відзначити, що на Куп'янському напрямку понад місяць лінія бойового зіткнення залишалася незмінною, хоча бої там тривають постійно.



Успіхи ЗСУ біля Табаївки / Карта DeepStateMAP

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