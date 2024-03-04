В межах населеного пункту тривають жорсткі бої. Про це в ефірі телемаратону розповів керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

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Жорсткі бої за Іванівське

Ілля Євлаш розповів ввечері 3 березня, що за село Іванівське на Бахмутському напрямку точаться важкі бої.

За його словами, бої наразі йдуть вже у межах населеного пункту.

Також ворог намагається атакувати в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр на Бахмутському напрямку. Відомо, що в цьому районі 3 березня росіяни завдали два авіаудари та ще 39 – ударними дронами. Відбулося 15 бойових зіткнень. Противник втратив убитими та пораненими 124 людини. Також знищено 92 одиниці техніки.

Євлаш зазначив, що окупанти поставили за мету заволодіти Часовим Яром. Тому Росія перекидає десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиці" наголосив, що українські захисники тримають оборону і не дають противнику просунутися уперед. Він заявив, що поблизу Часового Яру зведено декілька рубежів оборони, є мінно-вибухові загородження, а також десятки взводних позицій для розташування особового складу, щоб вести вогонь.

Що стосується Лиманського напрямку, то окупанти підтягнули резерви до населених пунктів Терни та Ямполівка. Вони намагаються вийти на бар'єрний рубіж річки Чорний жеребець та продовжити наступ до Лиману.

Поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку ситуація поки що стабілізувалася. За словами Євлаша, там противник відмовився від наступальних дій та займається облаштуванням позицій і підготовкою штурмових рот.

Ситуація на фронті станом на 3 березня