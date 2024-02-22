Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у розмові з журналістами The Wall Street Journal заявив, що ситуація на фронті складна. Також, судячи з його слів, на контрнаступ України у 2024 році чекати не варто.
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Коли Україна зможе піти в контрнаступ
За словами Буданова, якщо Україна матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону у цьому році, то зможе перейти в контрнаступ у 2025-му.
Також він акцентував на важливості подальшої підтримки держав-партнерів.
Чи будуть вони готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання,
– заявив Кирило Буданов.
Чи зможе Росія захопити Донецьку та Луганську області
Буданов зазначив, що після виходу українських сил з Авдіївки ситуація на фронті залишається складною для обох сторін.
Він зауважив, що російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік повномасштабного вторгнення, і тепер ворог кидає в бій непідготовлених призовників.
Наразі пріоритет для російських загарбників на 2024 рік – повна окупація Донецької та Луганської областей. Однак очільник ГУР переконаний, що ворог не зможе здійснити свій задум. "У них не вистачить сил", – сказав він.
Яка ситуація зараз на фронті
Раніше Буданов сказав, що ситуація на фронті російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною.
За словами очільника ГУР, наразі військовим найбільше не вистачає:
- артилерійських боєприпасів,
- артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем,
- снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях,
- систем для ракетних ударів на великих відстанях.
Однак у ворога також є проблеми. В інтерв'ю The Wall Street Journal генерал-лейтенант повідомив, що росіяни витрачають більше боєприпасів, ніж можуть виготовити, а більшість поставлених торік у війська танків – старі.