Очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal зазначив, що російській армії знадобилося майже два роки важких атак із початку повномасштабного вторгнення, щоб захопити Авдіївку. А якщо врахувати й 2014 рік, то всі 10.

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Буданов прокоментував втрату Авдіївки

Буданов зауважив, що минуло майже десять років відтоді, як російські воєнізовані формування атакували Авдіївку.

Довідка. У квітні 2014 року росіяни захопили Авдіївку під прапором так званої "ДНР", однак вже у липні українські війська відтіснили окупантів. Повторно захопити місто окупантам вдалося у лютому 2024 року.

"Це успіх великої, могутньої російської армії?" – поставив риторичне питання Буданов.

В цьому ж інтерв'ю він визнав, що ситуація для українських сил зараз важка, адже Росія переважає чисельністю та озброєнням. Але ворог теж має проблеми.

Які проблеми повстали перед Росією на фронті

За словами Буданова, російську професійну армію було значною мірою знищено в перший рік повномасштабного вторгнення, а це означає, що тепер вона кидає на фронт непідготовлених призовників.

Також Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може зробити. Крім цього, минулого року вона виставила на озброєння сотні танків, але більшість із них були старими моделями, відремонтованими зі складів, і лише 178 нових.

Він також додав, що масовані ракетні удари по українських містах останніми тижнями припинилися, оскільки російські постачання виснажилися.

Очільник ГУР сказав, що в результаті цього року російським загарбникам доведеться боротися за досягнення своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей. Однак Буданов переконаний, що "у них немає сил" на це.