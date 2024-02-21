У захопленні Авдіївки ворожі втрати становлять десятки тисяч – йдеться саме про ліквідованих, а не поранених окупантів. Таку цифру озвучив боєць Легіону Свободи Максим Морозов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни втратили колосальну кількість військових

Населення Авдіївки у різні роки становило від 32 до 36 тисяч – фактично це було невелике місто на Сході України. Але саме Авдіївка змусила окупантів відправляти все нових і нових військових на штурми.

Навіть за моїми скромними підрахунками — це десятки тисяч. Ця 30-тисячна Авдіївка стала кісткою в горлі для московита. Я вважаю, що ворог зазнав більше втрат саме ліквідованими, я не кажу про поранених, більше ніж населення самої Авдіївки,

– сказав Максим Морозов.

За словами військового, коли перші штурми були відбиті, ворог, на жаль, завдяки своїй агентурі, зрозумів "певну плачевність ситуації на Авдіївському напрямку". Йдеться про великий дефіцит артснарядів, дронів-камікадзе і проблему з ротацією піхоти.

Проте Максим Морозов наголошує, що окупанти можуть швидко поновлювати мобілізаційний резерв.

Що зараз відбувається біля Авдіївки