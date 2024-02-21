У захопленні Авдіївки ворожі втрати становлять десятки тисяч – йдеться саме про ліквідованих, а не поранених окупантів. Таку цифру озвучив боєць Легіону Свободи Максим Морозов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Росіяни втратили колосальну кількість військових
Населення Авдіївки у різні роки становило від 32 до 36 тисяч – фактично це було невелике місто на Сході України. Але саме Авдіївка змусила окупантів відправляти все нових і нових військових на штурми.
Навіть за моїми скромними підрахунками — це десятки тисяч. Ця 30-тисячна Авдіївка стала кісткою в горлі для московита. Я вважаю, що ворог зазнав більше втрат саме ліквідованими, я не кажу про поранених, більше ніж населення самої Авдіївки,
– сказав Максим Морозов.
За словами військового, коли перші штурми були відбиті, ворог, на жаль, завдяки своїй агентурі, зрозумів "певну плачевність ситуації на Авдіївському напрямку". Йдеться про великий дефіцит артснарядів, дронів-камікадзе і проблему з ротацією піхоти.
Проте Максим Морозов наголошує, що окупанти можуть швидко поновлювати мобілізаційний резерв.
Що зараз відбувається біля Авдіївки
- 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки.
- Українські офіційні особи повідомили, що наші військові відійшли на нову лінію оборони, яку підготували заздалегідь і укріпили на кількох рівнях.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що саме дефіцит озброєння призвів до того, що Україні довелося відступати з Авдіївки. Він наголосив, що ЗСУ не втратили б місто, якби наші бійці отримали всі артилерійські боєприпаси.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін 20 лютого розповів, що ЗСУ стали в оборону поблизу міста Авдіївка – там наразі тривають бої.
- Відомо, що російські війська атакують у напрямку села Ласточкине на захід від Авдіївки. За словами Жоріна, ворог має достатньо сил для наступу.