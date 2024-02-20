Дмитро Кулеба заявив, що Авдіївка не була б втрачена, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для захисту міста.

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Поки рішення про допомогу не ухвалене, українські солдати жертвують життями

Кулеба також зазначив, що люди повинні зрозуміти одну просту річ – ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають,

– сказав він.

Кулеба зауважив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці,

– додав він.

Яка ситуація зараз біля Авдіївки