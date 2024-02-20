Дмитро Кулеба заявив, що Авдіївка не була б втрачена, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для захисту міста.
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Поки рішення про допомогу не ухвалене, українські солдати жертвують життями
Кулеба також зазначив, що люди повинні зрозуміти одну просту річ – ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.
І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають,
– сказав він.
Кулеба зауважив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".
Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці,
– додав він.
Яка ситуація зараз біля Авдіївки
- Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки.
- Українські офіційні особи повідомили, що наші військові відійшли на нову лінію оборони, яку підготували заздалегідь і укріпили на кількох рівнях.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін 20 лютого розповів, що ЗСУ стали в оборону поблизу міста Авдіївка – там тривають бої.
- Відомо, що російські війська атакують у напрямку села Ласточкине на захід від Авдіївки. За словами Жоріна, ворог має достатньо сил для наступу.