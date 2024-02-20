Дмитрий Кулеба заявил, что Авдеевка не была бы потеряна, если бы Украина получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для защиты города.
Смотрите также "Взяли при минимальных потерях": Шойгу цинично врет россиянам об Авдеевке
Пока решение о помощи не принято, украинские солдаты жертвуют жизнями
Кулеба также отметил, что люди должны понять одну простую вещь – принятие закона о предоставлении помощи Украине это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время.
И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против сил России, что преобладают,
– сказал он.
Кулеба заметил, что единственная причина, по которой украинцы вынуждены жертвовать своими жизнями сейчас заключается в том, что "кто-то все еще обсуждает решение".
Я уважаю внутреннюю политику США и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте,
– добавил он.
Какая ситуация сейчас возле Авдеевки
- Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки.
- Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.
- Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин 20 февраля рассказал, что ВСУ стали в оборону вблизи города Авдеевка – там продолжаются бои.
- Известно, что российские войска атакуют в направлении села Ласточкино к западу от Авдеевки. По словам Жорина, враг имеет достаточно сил для наступления.