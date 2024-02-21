У захвате Авдеевки вражеские потери составляют десятки тысяч – речь идет именно о ликвидированных, а не раненых оккупантах. Такую цифру озвучил боец "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россияне потеряли колоссальное количество военных
Население Авдеевки в разные годы составляло от 32 до 36 тысяч – фактически это был небольшой город на Востоке Украины. Но именно Авдеевка заставила оккупантов отправлять все новых и новых военных на штурмы.
Даже по моим скромным подсчетам - это десятки тысяч. Эта 30 тысячная Авдеевка стала костью в горле для московита. Я считаю, что враг понес больше потерь именно ликвидированными, я не говорю о раненых, больше чем население самой Авдеевки,
– сказал Максим Морозов.
По словам военного, когда первые штурмы были отбиты, враг, к сожалению, благодаря своей агентуре, понял "определенную плачевность ситуации на Авдеевском направлении". Речь идет о большом дефиците артснарядов, дронов-камикадзе и проблеме с ротацией пехоты.
Однако Максим Морозов отмечает, что оккупанты могут быстро восстанавливать мобилизационный резерв.
Что сейчас происходит возле Авдеевки
- 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Сирский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки.
- Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что именно дефицит вооружения привел к тому, что Украине пришлось отступать из Авдеевки. Он отметил, что ВСУ не потеряли бы город, если бы наши бойцы получили все артиллерийские боеприпасы.
- Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин 20 февраля рассказал, что ВСУ стали в оборону вблизи города Авдеевка – там сейчас идут бои.
- Известно, что российские войска атакуют в направлении села Ласточкино к западу от Авдеевки. По словам Жорина, враг имеет достаточно сил для наступления.