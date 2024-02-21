Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу похвастались захватом Авдеевки. На встрече 20 февраля Шойгу проинформировал Путина о захвате этого города и более широких военных действиях России в Украине.

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Выдают изнурительную операцию за успех

Россия пытается посеять возмущение и недоверие к украинскому командованию за якобы хаотичный отход украинцев из Авдеевки. Шойгу использовал брифинг и последующее интервью кремлевскому информационному каналу, чтобы подать пятимесячную изнурительную российскую наступательную операцию по захвату Авдеевки как впечатляющий успех с минимальными потерями, несмотря на то, что украинские и российские оценки указывают на то, что российские потери в бою за Авдеевку составили от 16 до 47 тысяч.

Шойгу утверждал, что российская операция по захвату Авдеевки была оперативным успехом, поскольку украинские силы долго укрепляли населенный пункт, но Шойгу не утверждал, что захват населенного пункта принесет какие-либо конкретные оперативные преимущества. Министр обороны страны-агрессора также настаивал, что российские войска наносили до 450 высокоточных авиаударов в день в течение последних дней российских попыток захватить Авдеевку.

ISW оценивает, что российские силы, вероятно, установили временное ограниченное и локализованное преимущество в воздухе в течение этого времени, и Шойгу, вероятно, пытается подать временный период как постоянный российский потенциал,

– говорится в сводке.

Попытки Путина и Шойгу назвать захват Авдеевки большой боевой победой в российском информационном пространстве, вероятно, направлены на то, чтобы показать, что действия российской армии в Украине имеют успех, а Путин – вполне компетентный президент. Вероятно, это связано с выборами, которые пройдут в марте.

Усилия Кремля осветить операцию в Авдеевке как успех должны также посеять панику в украинском информационном пространстве и деморализовать население.

Темп наступательных операций России под Авдеевкой резко замедлился