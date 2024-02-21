Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю. Він наголосив, що російська армія була в основному знищена в перший рік вторгнення.

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Буданов про проблеми росіян

Очільник ГУР наголосив, що Росія втратила підготовлених бійців у перший рік повномасштабного вторгнення. Нині ж на штурми відправляють у більшості випадків непідготовлених мобілізованих.

Так, Буданов вважає, що окупантам буде складно досягти головної стратегічної мети – захопити Донецьку та Луганську області цього року, адже в них на це немає сил.

У них немає сил,

– Буданов.

Разом з тим, західні чиновники та аналітики вважають заяви Кирила Буданова "оптимальним сценарієм" для України. Вони зазначають, якщо Україна зможе вести "розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи власні сили, вона може розпочати ще один контрнаступ проти ослабленого противника у 2025 році".

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