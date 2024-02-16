За словами начальника розвідки, Донбас буде повернути набагато важче. Про це він заявив в інтерв’ю французькому виданню 15 лютого.

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Донбас буде важче повернути

Повідомляється, що таку думку спричинила наявність безперервної лінії постачання. Мовиться, що окупаційні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку.

Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим – це неприступна фортеця. І абсолютно всі втратили цю фортецю, так само як Україна десять років тому,

– заявив Буданов.

Крім того, голова розвідки нагадав, що сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму.

За словами Буданова, Кримський міст іще стоїть, але жити йому залишилося недовго. Для цього потрібно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст.

Він також твердо переконаний у тому, що Росія не наважиться використати ядерну зброю, якщо втратить Крим.

Як зазначив посадовець, решта – лише питання часу, півострів буде повернуто. Утім, ситуація із Донецькою областю, на жаль, набагато складніша.

Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу "ай", коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо десятки. І що з того?

– зазначив начальник ГУР.

Він додав, що у російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться та на чому всі спекулюють. Водночас Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування.

Нагадаємо, що зранку 14 лютого у тимчасово окупованому Криму ГУР спільно із ЗСУ затопили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Речник ВМС Дмитро Плетенчук зауважив, що на борту потопленого судна перебували 87 моряків.

Утім, наразі невідомо, скільки з них загинуло, а скільки поранено. Точно можна сказати, що після атаки на узбережжі тіла – живі й мертві – доставляли до медзакладів.