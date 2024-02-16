Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА. Іван Федоров зазначив, що одна жінка перебуває в дуже важкому стані в реанімації, ще троє – у важкому стані в лікарні, а двоє – отримали допомогу на місці, передає 24 Канал.

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В якому стані постраждалі

О 06:15 ворог завдав три ракетні удари по Запоріжжю. Постраждали цивільні.

Одна жінка в надтяжкому стані, перебуває в реанімаційному відділенні. У неї частково ампутація кінцівок, через поранення, які ворог їй наніс. Також ще 3 люди у важкому стані в лікарнях міста, ще дві – отримали медичну допомогу одразу на місці, від госпіталізації відмовилися,

– розповів Іван Федоров.

Також зазначив, що постраждали щонайменше 11 багатоповерхових і 25 приватних будинків. Окрім того, комерційна нерухомість, зокрема, два кафе.

Втім, руйнування цих будинків не є надвеликими. Здебільшого це вибиті звуковою хвилею вікна, зруйновані балкони.

Також на деяких будинках пошкоджена покрівля. Втім, запевнив голова ОВА, комунальники оперативно включилися в роботу й уже сьогодні з ймовірністю 90% абсолютно всі наслідки вчорашніх обстрілів ворога будуть ліквідовані.

Звичайно залишиться руйнування промислових об'єктів, тому що ворог саме по промислових об'єктах прицільно вчора завдавав ракетних ударів. Ліквідація цих наслідків буде проводитися найближчі декілька тижнів,

– зазначив Федоров.

Коротко про атаку на Запоріжжя 15 лютого