Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА. Иван Федоров отметил, что одна женщина находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, еще трое – в тяжелом состоянии в больнице, а двое – получили помощь на месте, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие

В 06:15 враг нанес три ракетных удара по Запорожью. Пострадали гражданские.

Одна женщина в сверхтяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. У нее частично ампутация конечностей, из-за ранений, которые враг ей нанес. Также еще 3 человека в тяжелом состоянии в больницах города, еще две – получили медицинскую помощь сразу на месте, от госпитализации отказались,

– рассказал Иван Федоров.

Также отметил, что пострадали по меньшей мере 11 многоэтажных и 25 частных домов. Кроме того, коммерческая недвижимость, в частности, два кафе.

Впрочем, разрушения этих домов не являются сверхбольшими. В основном это выбитые звуковой волной окна, разрушенные балконы.

Также на некоторых домах повреждена кровля. Впрочем, заверил председатель ОВА, коммунальщики оперативно включились в работу и уже сегодня с вероятностью 90% абсолютно все последствия вчерашних обстрелов врага будут ликвидированы.

Конечно останется разрушение промышленных объектов, потому что враг именно по промышленным объектам прицельно вчера наносил ракетные удары. Ликвидация этих последствий будет проводиться ближайшие несколько недель,

– отметил Федоров.

Коротко об атаке на Запорожье 15 февраля