По словам начальника разведки, Донбасс будет вернуть гораздо труднее. Об этом он заявил в интервью французскому изданию 15 февраля.

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Донбасс будет труднее вернуть

Сообщается, что такое мнение вызвало наличие непрерывной линии снабжения. Говорится, что оккупационные войска могут получить доступ к ней с любой стороны.

Все, кто когда-либо владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым – это неприступная крепость. И абсолютно все потеряли эту крепость так же, как Украина десять лет назад,

– заявил Буданов.

Кроме того, он напомнил, что сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым.

По словам Буданова, Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Для этого необходимо решить две стратегические задачи. Нужно отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.

Он также твердо убежден в том, что Россия не решится использовать ядерное оружие, если потеряет Крым.

Как отметил чиновник, остальное – лишь вопрос времени, полуостров будет возвращен. Впрочем, ситуация с Донецкой областью, к сожалению, гораздо сложнее.

Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того,

– подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что в российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. В то же время для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение.

Напомним, что утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму ГУР совместно с ВСУ затопили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что на борту потопленного судна находились 87 моряков.

Впрочем, пока неизвестно, сколько из них погибло, а сколько ранено. Точно можно сказать, что после атаки на побережье тела – живые и мертвые – доставляли в медучреждения.