Очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню зазначив, що якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, то у 2025 році зможе провести ще один контрнаступ. Це пов'язано із тим, що противник буде виснажений.
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Питання в підтримці
Нещодавнє дослідження, проведене лондонським аналітичним центром Royal United Services Institute, показало, що російські збройні сили, ймовірно, до кінця 2024 року досягнуть піку у своїх наступальних зусиллях. Надалі вони будуть боротися із дефіцитом бронетехніки.
Однак, за словами Буданова, основне питання у тому, чи готові союзники нас підтримувати.
Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми будемо готуватися, чи ні?
– сказав керівник ГУР.
Буданов прокоментував ситуацію на фронті
- Кирило Буданов визнав, що на фронті не вистачає снарядів, а обсяги допомоги від партнерів не є достатніми. Проте керівник ГУР додав, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення.
- Ситуація на фронті російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною. Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- За словами Кирила Буданова, наразі військовим найбільше не вистачає: артилерійських боєприпасів загалом, артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем, снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях, систем для ракетних ударів на великих відстанях.