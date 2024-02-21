Очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню зазначив, що якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, то у 2025 році зможе провести ще один контрнаступ. Це пов'язано із тим, що противник буде виснажений.

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Питання в підтримці

Нещодавнє дослідження, проведене лондонським аналітичним центром Royal United Services Institute, показало, що російські збройні сили, ймовірно, до кінця 2024 року досягнуть піку у своїх наступальних зусиллях. Надалі вони будуть боротися із дефіцитом бронетехніки.

Однак, за словами Буданова, основне питання у тому, чи готові союзники нас підтримувати.

Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми будемо готуватися, чи ні?

– сказав керівник ГУР.

Буданов прокоментував ситуацію на фронті