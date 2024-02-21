Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Він назвав переваги, які отримали росіяни після окупації Авдіївки.

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Ключові загрози для України

Після виходу українських військових з Авдіївки відсутня пряма загроза для окупованого Донецька, який залишається важливим політичним, економічним, військовим та транспортним центром для ворога.

Ще з 2015 року ми постійно говорили про важливий елемент оборони Авдіївки – Ясинуватську розв'язку. На сьогодні Сили оборони не можуть контролювати цей відрізок, відповідно противник може використовувати його на повну потужність,

– зазначив військовий експерт.

Ясинуватська розв'язка дозволяє окупантам мислити категоріями майбутніх операцій щодо створення відповідного угруповання військ, яке потенційно може загрожувати Костянтинівці або Покровську, залежно від того, який напрямок обере противник.

Однак навіть й це необов'язково,

– наголосив Грабський.

З огляду на теперішню ситуацію росіяни можуть здійснювати широкий маневр логістикою, використовуючи транспортний вузол у Донецькій області для перекидання військ з півночі на південь й зі сходу на захід.

Вихід з Авдіївки ускладнює операції наших військ. Тепер ми формуємо нову лінію оборони, удосконалюємо позиції. Противник отримав певні переваги з погляду того, де завдавати удару,

– мовив військовий експерт.

На жаль, ЗСУ не можуть протиставити відповідну кількість військ противнику, який зараз наступає. Через це наші війська перебувають в напруженій ситуації, адже Силам оборони треба передбачити не тільки необхідність стримування атак противника, а й у разі необхідності, негайне перекидання додаткових сил та засобів на інші ділянки фронту, де ситуація може стати загрозливою внаслідок розгортання масштабних наступальних операцій.

Вихід з Авдіївки: у чому причина