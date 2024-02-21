Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що є ще одна подія, яка може вплинути на ухвалення Конгресом рішення про виділення Україні 60 мільярдів допомоги.

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Чи вплине вихід з Авдіївки на ухвалення допомоги від США

Так, у Білому домі заявили, що через брак снарядів ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки. До цього призвело затягування голосування у Конгресі США.

Про Авдіївку Байден особисто сказав, що це, грубо кажучи, США "здали" Авдіївку. Це не наші звинувачення, це сказав Байден,

– зауважив Шейтельман.

Крім того, за його словами, на рішення Конгресу може повпливати смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Адже поки на його, імовірно, вбивство Кремлем не було політичної відповіді – лише публіцистичні заяви, а не політичні.

На цьому тлі з'явилася інформація про те, що адміністрація Байдена начебто працює над тим, щоб передати Києву нові ATACMS – з більшим радіусом дії. Утім, через те, що допомогу так і не ухвалили, поки подібне рішення навряд вийде затвердити. Отже, наразі питанням №1 залишається виділення Україні 60 мільярдів допомоги від США.

Що відомо про 60 мільярдів допомоги від Штатів