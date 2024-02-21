Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що вихід з Авдіївки був потрібний, щоб Україна могла зберегти власну артилерію і снаряди, передає 24 Канал.
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У Пентагоні пояснили, що станеться без допомоги з боку США
У нещодавній заяві Сінгх попередила, що без фінансування з боку Палати представників Пентагон може бути не в змозі доставити в Україну критично важливі пакети допомоги. Це може призвести до того, що військовим доведеться визначати пріоритети, які міста можуть продовжувати утримувати за допомогою зброї партнерів.
Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня,
– зазначила вона.
Сінгх висловила припущення, що зараз для України та США немає поточних занепокоєнь. Хоч і є міста під обстрілами та загрозою з боку Росії.
"Я перенаправлю це питання українцям, але я не впевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто", – зауважила речниця Пентагону.
Разом із тим Міністерство оборони США пообіцяло швидко надати Україні нові пакети допомоги, як тільки відповідний законопроєкт буде ухвалений Конгресом США.
Мовиться про допомогу у межах PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - 24 Канал), яку можуть надати одразу після отримання необхідних фінансових повноважень від Конгресу.
Кулеба назвав головну проблему битви за Авдіївку
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав умову, за якої б Україна не втратила Авдіївку і не мусила виходити звідти. За словами міністра, це сталося б, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для захисту міста.
- Кулеба зауважив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями, зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення". Він також сказав, що "кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці".
- Варто нагадати, що Сили оборони вийшли з Авдіївки за наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Це було потрібно, щоб вберегти життя наших воїнів. Детально про головні події на Авдіївському напрямку – читайте у матеріалі.