Ситуація на фронті російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною. Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Обсяги допомоги недостатні

Буданов визнав, що ситуація на фронті є складною. Однією з основних проблем він назвав нестачу боєприпасів.

Погана (ситуація на фронті, – 24 Канал), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом – десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною,

– пояснив Буданов.

Голова ГУР додав, що обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття потреб, так само як і наша промисловість.

Чого найбільше бракує на фронті

За словами Кирила Буданова, наразі військовим найбільше не вистачає:

артилерійських боєприпасів загалом;

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;

систем для ракетних ударів на великих відстанях.

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