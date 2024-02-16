За словами Буданова, ситуація на полях битв російсько-української війни залишається важкою, але не критичною. Про це він розповів у інтерв'ю французькому виданню Liberation.

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Що може переламати хід протистояння

Кирило Буданов зазначив, що наша війна не унікальна. За його словами, це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектра наявних озброєнь.

Він зауважив, що "ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше – від підводних човнів до стратегічної авіації – використовується вже давно".

На думку очільника ГУР, жодні диво-технології, на жаль, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни. Так, значно важливішими є інші фактори.

Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику,

– заявив Кирило Буданов.

Чи зміниться хід війни та які наслідки для Росії несе знищення ВДК "Цезар Куніков"

Україна феєрично знищує Чорноморський флот Росії. Зокрема, 14 лютого пішов на дно великий десантний корабель агресора – "Цезар Куніков".

Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав потоплення "Кунікова" суттєвим ударом. "Я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці й мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті", – зазначив Мусієнко.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник також розповів, яким чином знищення ворожого корабля впливає на ведення бойових дій. За його словами, "це доволі дорога машина, вона коштує сотні мільйонів доларів. Найголовніший висновок, який маємо зрозуміти, що паритет дійсно досягнуто. Ні про який десант у бік Чорноморського узбережжя уже говорити не доводиться. Та мушу наголосити, що на ведення бойових дій по всій лінії розмежування потоплення цього корабля жодним чином не впливає".