По словам Буданова, ситуация на полях сражений российско-украинской войны остается тяжелой, но не критической. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Liberation.

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Что может переломить ход противостояния

Кирилл Буданов отметил, что наша война не уникальна. По его словам, это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений.

Он отметил, что "мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подводных лодок до стратегической авиации – используется уже давно".

По мнению главы ГУР, никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход длительной войны. Так, значительно важнее другие факторы.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику,

– заявил Кирилл Буданов.

Изменится ли ход войны и какие последствия для России несет уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Украина феерично уничтожает Черноморский флот России. В частности, 14 февраля пошел на дно большой десантный корабль агрессора – "Цезарь Куников".

Военный эксперт Александр Мусиенко назвал потопление "Куникова" существенным ударом. "Я думаю, что минус этот корабль означает минус в логистике и минус фактически "ветеран" черноморского флота, который участвовал не в одном конфликте", – отметил Мусиенко.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник также рассказал, каким образом уничтожение вражеского корабля влияет на ведение боевых действий. По его словам, "это довольно дорогая машина, она стоит сотни миллионов долларов. Самый главный вывод, который должны понять, что паритет действительно достигнут. Ни о каком десанте в сторону Черноморского побережья уже говорить не приходится. Но должен подчеркнуть, что на ведение боевых действий по всей линии разграничения потопление этого корабля никоим образом не влияет".