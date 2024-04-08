Глава держави провів Ставку, на якій заслухав доповіді військових та Головкома.

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На порядку денному – Харків та енергетика

За словами Зеленського, однією із тем зібрання став захист Харкова від російських ударів.

Нагадаємо, що останнім часом місто щодня потерпає від обстрілів різними видами зброї.

Крім того, говорили про те, як можна посилити можливості ППО та РЕБ на території Харківської області.

Також президент заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України,

– повідомив український лідер.

Головне зараз – логістика

Головком Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на основних бойових напрямках.

Зеленський підкреслив, що українські сили продовжують тримати позицію. Головний акцент на фронті зараз має бути зроблений на ефективній логістиці. Також глава держави розповів, що розвідка і спецпризначенці готують "сюрпризи для росіян".

Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни,

– йдеться у повідомленні Зеленського.

Росія готує новий наступ