Глава держави провів Ставку, на якій заслухав доповіді військових та Головкома.
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На порядку денному – Харків та енергетика
За словами Зеленського, однією із тем зібрання став захист Харкова від російських ударів.
Нагадаємо, що останнім часом місто щодня потерпає від обстрілів різними видами зброї.
Крім того, говорили про те, як можна посилити можливості ППО та РЕБ на території Харківської області.
Також президент заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.
Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України,
– повідомив український лідер.
Головне зараз – логістика
Головком Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на основних бойових напрямках.
Зеленський підкреслив, що українські сили продовжують тримати позицію. Головний акцент на фронті зараз має бути зроблений на ефективній логістиці. Також глава держави розповів, що розвідка і спецпризначенці готують "сюрпризи для росіян".
Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни,
– йдеться у повідомленні Зеленського.
Росія готує новий наступ
- У нещодавньому інтерв'ю іноземному ЗМІ президент розповів, що йому відомо про ворожу підготовку до нових наступальних дій.
- Зокрема, за словами Зеленського, Кремль планує провести їх вже наприкінці травня – початку червня.
- Задля здійснення чергового нападу Москва хоче мобілізувати додатково ще 300 тисяч громадян.
- Також тоді глава держави висловився про мобілізацію всередині України.
- Він наголосив, що наразі потреби у призові 500 тисяч людей немає. Це показав аудит, проведений Сирським.
- Виявилося, що з мільйона вже мобілізованих участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч осіб.
- Водночас Зеленський не може зараз назвати кількість, яку треба буде додатково призвати до українського війська для стримання російської агресії.